Die Rhein-Neckar Löwen haben im Spitzenspiel in der Handball-Bundesliga am Sonntagmittag 31:31 (19:13) gegen die SG Flensburg-Handewitt gespielt. Nach einer überzeugenden ersten Halbzeit verschenkten die Löwen innerhalb von acht Minuten nach dem Wiederanpfiff eine Sechs-Tore-Führung. Das ging eindeutig zu schnell. In den ersten 30 Minuten brillierten die Löwen mit ihrem Konterspiel. Torhüter Andreas Palicka machte bei seinem Comeback ein gutes Spiel. Aber die Löwen blieben dran, ließen sich nicht unterkriegen und behaupteten ihre Ein-Tore-Führung – bis zur 55. Minute. Da gingen die Norddeutschen durch einen von Marius Steinhauser verwandelten Siebenmeter in Führung. Aber die Löwen bissen, drehten die Partie wieder. Lukas Nilsson schoss das 31:30. Und zum Schluss traf erneut Steinhauser, ein Ex-Löwe, zum 31:31. Stark: Linksaußen Uwe Gensheimer warf neun Tore.

Vor dem Spiel gaben die Löwen bekannt, das der Vertrag mit Abwehrspezialist Ymir Gislason (23) vorzeitig bis zum 30. Juni 2024 verlängert wurde.