Die Rhein-Neckar Löwen haben zur kommenden Saison Halil Jaganjac unter Vertrag genommen. Der 23-jährige kroatische Nationalspieler kommt für drei Jahre auf Leihbasis vom polnischen Serienmeister KS Lomza Vive Kielce. Bei Kielce hat Halil Jaganjac einen Vierjahres-Vertrag unterschrieben (2022 bis 2026). Im Moment steht er noch in Diensten des European-League-Teilnehmers RK Nexe Nasice. „Halil gehört zu den Top-Talenten auf seiner Position. Er erfüllt unser neues Anforderungsprofil, da er im Angriff wie in der Abwehr einsetzbar ist. Wir freuen uns sehr, dass er uns ab der kommenden Saison auf der Königsposition im linken Rückraum sowie im Innenblock verstärken wird“, sagt Löwen-Geschäftsführerin Jennifer Kettemann. Löwen-Sport-Koordinator Oliver Roggisch freut sich auf das immense Entwicklungspotenzial, das in der Neuverpflichtung schlummert: „Halil ist genau der Spieler, den wir gesucht haben. Er passt perfekt ins Profil, seine Athletik ist beeindruckend.“