Die Rhein-Neckar Löwen haben sich für die schwache Leistung gegen Leipzig rehabilitiert und am Sonntag 26:20 (12:12) beim Angstgegner HC Erlangen gewonnen. Die Abwehr mit dem bärenstarken Andreas Palicka zwischen den Pfosten stand sehr gut. Uwe Gensheimer war mit elf Toren der erfolgreichste Werfer. Die Leistung von Palicka ist umso bemerkenswert, weil er sich in der ersten Halbzeit am Knie verletzte.