Endlich wieder ein Erfolg! Die Rhein-Neckar Löwen haben am Donnerstagabend das Bundesliga-Spiel bei GWD MInden 33:31 (15:13) gewonnen. Die Löwen zeigten sich gegenüber der ernüchternden Heimniederlage gegen die HSG Wetzlar deutlich verbessert. Ab der 20. Minute nahmen die Gäste das Heft in die Hand. Aber am Ende wurde es noch einmal eng. Linksaußen David Moré machte Sekunden vor Schluss alles klar, traf zum 33:31.