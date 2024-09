Packende Partie in der SAP-Arena. Die Rhein-Neckar Löwen bezwangen im ersten Bundesliga-Saisonspiel den deutschen Rekordmeister THW Kiel 32:27 (14:14). Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit drehten die Löwen nach der Pause vor 9114 Zuschauern auf – führten 25:21, brachten den Sieg ins Ziel. Kurios: Kiels Routinier Patrick Wiencek sah schon nach 45 Sekunden die Rote Karte – nach einem Foul an Ivan Martinovic. Der kroatische Neuzugang machte ebenso ein gutes Spiel wie sein Partner auf der anderen Rückraumseite, Sebastian Heymann, der von Frisch Auf! Göppingen kam. Kiels Rückkehrer Andreas Wolff konnte die Niederlage nicht abwenden, sein junger Nationalmannschaftskollege David Späth zeigte eine klasse Leistung bei den Löwen. Späth hielt am Ende ganz wichtige Würfe, begeisterte das Publikum. Er gewann das Duell der Nationaltorhüter.