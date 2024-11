Die Rhein-Neckar Löwen haben am Freitag das Bundesliga-Heimspiel gegen den ThSV Eisenach vor 11.206 Zuschauern mit 32:36 (14:20) verloren. Die erste Halbzeit war ganz schwach. Wie schon in der vergangenen Saison fanden die Löwen, geschwächt durch einen Infekt, kein Rezept gegen die offensive Abwehr ihres Angstgegners. Auch mit dem siebten Feldspieler taten sie sich schwer. Zudem bekamen sie Nationalspieler Marko Grgic nicht in den Griff. Näher wie auf zwei Tore kamen die Löwen nicht heran, das war beim 25:27. Dies war die erste Heimniederlage der Saison.