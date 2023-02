Die Rhein-Neckar Löwen haben am Samstagabend das Bundesliga-Spiel bei Frisch Auf Göppingen mit 27:25 (13:14) gewonnen. Sie drehen die Partie in den letzten Minuten. Die Löwen fanden nicht wie gewohnt ins Spiel, konnten nicht ihre gewohnte Leistung abrufen. Sie kamen ganz selten in ihr gefürchtetes Tempospiel. Beim Stand von 21:18 von Göppingen schien das Derby entschieden, doch die Löwen kamen zurück. In der 54. Minuten stand es 22:22. Und dann hatten die Gäste das bessere Ende für sich.