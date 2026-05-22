Die Rhein-Neckar Löwen treiben ihre Kaderplanung weiter voran und setzen ein starkes Zeichen für die Zukunft: Haukur Thrastarson (25) hat seinen Vertrag vorzeitig um ein weiteres Jahr verlängert und bleibt den Löwen nun bis mindestens 2028 erhalten. Der isländische Nationalspieler hat sich in der laufenden Bundesliga-Saison eindrucksvoll als Leistungsträger etabliert. Er ist ein zentraler Baustein im Team. Besonders das starke Zusammenspiel Jannik Kohlbacher verleiht dem Löwen-Spiel Variabilität und Durchschlagskraft