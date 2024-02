Die Rhein-Neckar Löwen haben am Sonntag das DHB-Pokalviertelfinale beim SC Magdeburg mit 24:34 (14:18) verloren. Damit kann das Team den Pokalerfolg im April nicht wiederholen. Das Final Four findet ohne die Löwen statt. Die Löwen waren müde, konnten nur am Anfang mithalten, waren alles in allem chancenlos. Tobias Reichmann gelangen sieben Tore.