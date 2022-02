Der Polizei ist es am Mittwoch gelungen, gleich mehrere Ladendiebe in der Innenstadt zu schnappen. Ein Ladendetektiv in der Rhein-Galerie meldete um 15.30 Uhr einen flüchtenden Dieb aus einer Drogeriemarkt-Filiale. Beamte konnten den Täter in der Kaiser-Wilhelm-Straße festnehmen. Sie fanden bei dem 39-Jährigen mehrere gestohlene Videospiele. Etwa eine Stunde später meldete sich derselbe Detektiv erneut bei der Polizei: Ein Dieb hatte mehrere Parfums aus der Auslage genommen und war dann in eine andere Abteilung gegangen, um die Diebstahlsicherung zu entfernen. Als die Polizisten in der Rhein-Galerie eintrafen, nahmen sie den verbal aggressiven 21-Jährigen fest. Um 19.50 Uhr meldete ein Ladendetektiv eines Modegeschäfts in dem Einkaufszentrum, dass er gerade einen Dieb verfolgen würde. Polizisten nahmen den 28-jährigen Täter in der Rheinuferstraße fest. Er hatte einen Pullover und zwei T-Shirts gestohlen.