In der Rhein-Galerie in Ludwigshafen wurden am Freitag zwei Ladendiebe gefasst. Wie die Polizei mitteilte, hatten die beiden 34 und 36 Jahre alten Täter schon den zweiten Tag in Folge in einem Drogeriemarkt in der Rhein-Gallerie hochwertige Parfüms mitgehen lassen. Der Wert des Diebesguts belaufe sich auf mehrere Tausend Euro.

Die Täter wurden nach Polizeiangaben am Freitag vom Ladendetektiv beobachtet und gestellt. Die hinzugerufene Polizei brachte die Langfinger auf die Polizeidienststelle. Sie müssen sich nun wegen gewerbsmäßigen Ladendiebstahls verantworten.