Wegen Gleisarbeiten zwischen Ruchheim und Maxdorf fährt zwischen Oggersheim und Bad Dürkheim von Samstag, 5. Februar, 2 Uhr, bis Montag, 7. Februar, 4 Uhr, keine Rhein-Haardtbahn. Stattdessen werden Busse eingesetzt.

Die Bahnen der Linie 4/4A verkehren in diesem Zeitraum lediglich zwischen Mannheim und Oggersheim, die Bahnen der Linie 9 gar nicht. Das hat der Verkehrsverbund Rhein-Neckar mitgeteilt. Zwischen Oggersheim und Bad Dürkheim wird ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Die Busse halten unter anderem in Ellerstadt an der Kreissparkasse und dem Raiffeisen (Höhe Fließstraße/Georg-Fitz-Straße), in Gönnheim (Waage), Friedelsheim (Winzergenossenschaft), Bad Dürkheim Ost und am Dürkheimer Bahnhof. Aufgrund der längeren Fahrzeit verkehren die Ersatzbusse im genannten Zeitraum ab Bad Dürkheim bis zu 20 Minuten früher. Die Fahrten werden tagsüber anstelle des an Wochenenden auf der Strecke der Rhein-Haardtbahn üblichen 30-Minuten-Taktes auf einen 20-Minuten-Takt verdichtet, so der VRN.