Revolverheld am 27. August, Gentleman am 29. August, die Queen-Coverband God Save the Queen am 31. Juli und die Rammstein-Coverband Völkerball am 7. August – das sind die ersten vier Bands, die am Montag als Künstler beim Strandkorb Open Air auf dem Flugplatzgelände in Zweibrücken bekannt gegeben wurden. Der Vorverkauf beginnt am Dienstag. Weitere Strandkorb Open Airs gibt es in anderen deutschen Städten. Zweibrücken ist die einzige Station in Rheinland-Pfalz.