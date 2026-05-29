Zum Cyberangriff, bei dem Kriminelle Daten von Patienten der Krankenhäuser in Homburg und Pirmasens erbeuteten, sind viele Fragen noch offen.

Seit weit über 150 Jahren steht die Pirmasenser Traditionsmarke Peter Kaiser als Synonym für elegante Damenschuhe. Nun wird das Sortiment erweitert: um Herrenschuhe.

Der tödliche Unfall am Braunsberg liegt bald drei Jahre zurück, zwei Urteile fielen seitdem am Zweibrücker Landgericht. Nun muss erneut der Bundesgerichtshof entscheiden.

Mit den sommerlichen Temperaturen steigt in Pirmasens die Aktivität von Ratten – insbesondere rund um Wohnanlagen, Höfe und Grünflächen. Fragen und Antworten.

Baustellen

Anfang Juni beginnt die Sanierung des sogenannten Überfliegers, der am Munzinger-Buckel zur A8-Anschlussstelle Zweibrücken-Mitte führt. Dann wird das Bauwerk gesperrt.



In der Steinhauser Straße in Zweibrücken muss die Fahrbahndecke saniert werden. Parallel wird auch die Verkehrsführung geändert. Davon sollen vor allem Radfahrer profitieren.



An Pfingsten zeigte sich einmal mehr die Bedeutung des Wallfahrtsortes Maria Rosenberg. Mehr als 200 junge Besucher nahmen am Pfingstfestival teil.

Die beiden Bürgerbusse der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben starten offiziell am 2. Juni. Die weißen Gefährte stehen bereit.

Oberbürgermeister Markus Zwick hat 35 Menschen aus elf Nationen die deutsche Staatsangehörigkeit verliehen. Sie haben in Pirmasens Arbeit, Anschluss und Freunde gefunden.

Wegen des Teil-Abzugs der UGG könnten viele Zweibrücker vorerst keine Glasfaser bekommen. Die Stadt möchte wissen, wer überhaupt Turbo-Internet haben will.

Meinung

Zwei Messerangriffe erschüttern Pirmasens. Offiziell ist das Winzler Viertel kein Brennpunkt. Aber der Eindruck ist längst ein Anderer, meint Andreas Ganter.



Es gibt zu viel Rotwein, und auch wenn das jetzt erst mal nicht nach Krise klingt: Es ist eine. Autorin Sigrid Sebald versucht sich in Ratschlägen.



Ganz plötzlich lässt die UGG Zweibrücken in Sachen Internetausbau hängen. Dass die Stadt nun Initiative ergreift, ist eine gute Idee, findet Cynthia Schröer.



Die nächsten zwei Jahre soll die Grundschule in Stambach saniert werden, ins Rathaus, in Radwege und neue Feuerwehrhäuser fließt Geld. Und ins Schwimmbad in Contwig.

Die Koordinatorinnen der Notfallseelsorge Pirmasens und Südwestpfalz reagieren auf unsere Berichterstattung über Probleme bei den Einrichtungen.

Die Firma Mawacon wollte möglichst im Mai mit dem Glasfaserausbau in Rodalben beginnen. Doch dann meldete die Kreisverwaltung Bedenken gegen den Kooperationsvertrag zwischen Unternehmen und Stadt an. Der Stadtrat entschied sich für den vorläufigen Stopp.