Sergio Ramos, spanischer Verteidiger von Paris Saint-Germain, hat dem Fotografen Markus Gilliar aus Dettenheim in der Nähe von Karlsruhe ein handsigniertes PSG-Trikot nach Hause geschickt. Darauf die Worte: „Für meinen Freund Markus. Beste Wünsche! Alles Gute. Große Umarmung!“ Der Hintergrund: Ramos schubste den Fotografen nach dem Hinspiel in der Champions League gegen den FC Bayern München (0:1). Ramos entschuldigte sich prompt, für Markus Gilliar war das Thema erledigt. „Ein Schubser verwandelt sich in eine Umarmung. Danke Sergio. Dir auch alles Gute“, kommentierte der Mitbegründer der Agentur GES.