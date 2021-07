Wegen eines Rettungswagens, der Feuer gefangen hat, ist die K2 bei Lambsheim – die Straße nach Gerolsheim – am Samstagabend gesperrt. Das hat die Polizei via Twitter mitgeteilt. Der Rettungswagen habe wegen eins technischen Defekts angefangen zu brennen, so die Polizei. Die Besatzung habe das Fahrzeug rechtzeitig verlassen können. Die Feuerwehr habe den Brand mittlerweile gelöscht.