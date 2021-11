Das Rettungsschiff „Sea Eye 4“ hat in der Nacht zu Donnerstag 400 weitere Flüchtlinge im Mittelmeer gerettet. Damit befinden sich nun mehr als 800 Menschen an Bord des Schiffs, wie die gleichnamige Betreiberorganisation am Donnerstag in Regensburg mitteilte. Der „Sea Eye 4“ müsse nun schnell ein Hafen zugewiesen werden. Für die Crew komme es zu einer „noch nie dagewesenen Belastungsorganisation“. Ausgelegt sei das Schiff für 200 Personen, sagte der Vorsitzende der Organisation, Gorden Isler. Die maltesische Rettungsleitstelle habe auf die bereits am Mittwochvormittag gesendeten Notrufe nicht reagiert, kritisierte die Organisation. Daraufhin seien die „Sea Eye 4“ und das von Mission Lifeline aus Dresden betriebene Rettungsschiff „Rise Above“ zu dem überfüllten Holzboot aufgebrochen. Schon am Dienstag und Mittwoch hatten die Crews der beiden Schiffe bei sechs Einsätzen 397 Menschen gerettet.

Die „Sea Eye 4“ nehme nun Kurs auf die italienische Insel Lampedusa, die nur wenige Stunden vom Rettungsort entfernt sei, erklärte die Organisation. Die italienischen Behörden seien gebeten worden, dem Schiff einen Hafen zuzuweisen.