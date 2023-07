Die Rettungskräfte in Bad Bergzabern arbeiten unter erschwerten Bedingungen. Weil die Möglichkeiten an ihrem Sitz am Klinikum Landau-SÜW begrenzt sind, ist ein Umzug der Truppe beschlossene Sache. Nun werden die Vorkehrungen dafür getroffen.

