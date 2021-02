Ein Mann in einem Ruderboot ist am Dienstagmorgen kurz vor 9 Uhr auf dem Neckar gerettet worden. Wie die Feuerwehr mitteilte, war das ausschließlich mit Muskelkraft angetriebene Boot außer Kontrolle geraten. Der Neckar ist wegen der vielen Regenfälle seit Tagen über die Ufer getreten. Ein Zeuge, der das Geschehen von der Uferbebauung in Neckarstadt-Ost aus beobachtete, alarmierte die Rettungskräfte. Die Wasserschutzpolizei habe den Mann schließlich aus dem Boot gezogen, hieß es.