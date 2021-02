(aktualisiert 17.50 Uhr) Ein Mann in einem Ruderboot hat am Dienstagmorgen kurz vor 9 Uhr einen Rettungseinsatz auf dem Neckar ausgelöst. Eine Frau, die den Sportler von ihrer Wohnung in der Neckarstadt aus beobachtete, war offenbar davon ausgegangen, dass der Mann hilflos in seinem Boot treiben würde. Daraufhin verständigte sie über Notruf die Rettungskräfte. Die Wasserschutzpolizei traf den Ruderer in seinem Boot zwischen dem Collinisteg und der Friedrich-Ebert-Brücke an. Wie sich herausstellte, handelte es sich um einen Sportruderer, der sich zu Trainingszwecken zuerst von der Strömung treiben ließ, um danach gegen diese anzurudern. In einer ersten Meldung der Feuerwehr hieß es zunächst, dass der Mann aus dem Fluss gerettet worden sei.