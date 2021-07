Einsatzkräfte der Feuerwehr haben beim Löschen eines brennenden Baucontainers auf einem Firmengelände in Mannheim-Waldhof eine Leiche gefunden. Wie die Polizei mitteilte, entdeckten die Rettungskräfte die verbrannte Leiche am späten Freitagabend in dem Container. Die Ursache für den Brand ist noch ungeklärt.