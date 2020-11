Am Sonntagmittag ist eine Tierrettung auf einem Wanderweg an der Nahe glücklich ausgegangen. Ein Golden Retriever war am Rand des Aussichtspunktes Porta Nava mehrere Meter in die Tiefe gerutscht, wie die Freiwillige Feuerwehr Bad Kreuznach auf ihrer Facebook-Seite berichtet. Knapp zwei Stunden brauchten die Rettungskräfte für die Bergung der Hündin.