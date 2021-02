Eine 78-jährige Fußgängerin ist am Samstagnachmittag von einem Auto auf dem Wurstmarktparkplatz leicht verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, übersah ein 48-jähriger Mann beim Ausparken die Frau aus Wachenheim. Die Fußgängerin stürzte und erlitt leichte Verletzungen an Kopf und Hand. Außerdem klagte sie laut Polizei über Rückenschmerzen. Ein Rettungshubschrauber landete auf dem Platz und brachte die Frau zur Weiterbehnadlung in ein Krankenhaus.