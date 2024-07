Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Samstagmorgen gegen 10 Uhr auf der A61 in Fahrtrichtung Süden zwischen der Anschlussstelle Schifferstadt und dem Autobahnkreuz Speyer ereignet. Wie die Autobahnpolizei Ruchheim berichtet, ist aus bislang ungeklärter Ursache der 43-jährige Fahrer einer Kawasaki mit dem Fahrzeugheck eines 39-jährigen Golf-Fahrers kollidiert. Der Motorradfahrer wurde hierbei schwer verletzt und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Zudem wurden zwei Insassen des VW Golf leicht verletzt. Aufgrund der circa 2,5 Stunden langen Sperrung der Fahrbahn in Richtung Süden wegen Rettungs- und Bergungsarbeiten kam es zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen.