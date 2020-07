Einen ganz besonderen Fund ha Heidi Schöffel aus Wilgartswiesen am Donnerstag in ihrem Garten gemacht. Beim Suchen nach ihrer Schildkröte habe sie in der Trockenmauer eine Ringelnatter entdeckt, die versucht habe, eine Kröte zu fressen, wie sie uns berichtet. In letzter Sekunde habe sie die Kröte aus dem Maul der Schlange befreit. „Ich bin mir nicht sicher, ob ich das Recht hatte, in die Natur einzugreifen. Aber es war ein Reflex, die Kröte tat mir so leid und sah so hilflos aus“, schreibt die Leserin. Nun müsse die Schlange eben erneut auf Jagd gehen. „Sie findet sicherlich eine neue Beute“, ist Schöffel überzeugt.