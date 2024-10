Azubi-Mangel: Worin Betriebe die Gründe sehen

Es mangelt nicht nur an Fachkräften, sondern auch am Nachwuchs: Viele Betriebe in der Südpfalz suchen händeringend Auszubildende. Was Geschäftsführer und die Handwerkskammer zu den offenen Stellen sagen und worin sie Gründe für die Lehrlingsflaute sehen.

Wie die Rietburg gerettet werden soll

Eigentlich hat er auf der Rietburg nichts zu melden. Und doch trägt der Rietburgverein wesentlich zum Erhalt des Denkmals bei. Für das nächste Projekt braucht es Ausdauer.

Der Goethepark bleibt dunkel

Dunkle Ecken wecken Ängste. Viele Menschen fühlen sich unsicher. Auch der Landauer Goethepark ist in der Nacht dunkel. Und er soll es wohl bleiben.

Ein Meilenstein im jungen Leben

Die Taufe ist für viele Eltern ein Höhepunkt im noch jungen Leben ihres Kindes. Da man dabei viel bedenken muss und es leicht überfordernd werden kann, gibt es in der Pfarrei Germersheim Taufbegleitung.

Neupotz gegen geplanten Windpark-Standort

Gegen den geplanten Standort für die Aufstellung von Windrädern in der Nachbargemeinde Rheinzabern hat der Ortsgemeinderat Neupotz erneut schwerwiegende Bedenken formuliert.