Die Stadt Landau ist um eine Übernachtungsmöglichkeit reicher. Der Wüsten- und Terrarienzoo Reptilium in der Südpfalz hat dabei drei außergewöhnliche Unterkünfte geschaffen. Besucher können in Minihäusern nächtigen und zu später Stunde Schlangen, Krokodile und Co. bewundern. Wobei der Besuch der Einrichtung nicht verpflichtend ist, um die Unterkünfte buchen zu können. Die Bauten sind nämlich über einen separaten Eingang erreichbar. Das seit einigen Wochen bestehende Angebot wird Reptilium-Geschäftsführer Uwe Wünstel zufolge schon rege genutzt, insbesondere von Paaren und Familien. Doch auch zu besonderen Anlässen wurden die gerne als Tiny Häuser bezeichneten Unterkünfte gebucht, etwa in Kombination mit einer Geburtstagsfeier oder einem Junggesellenabschied.

