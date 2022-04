Auf einem Abschnitt der A650 zwischen dem Kreuz Ludwigshafen und Maxdorf soll ab Ende April die Fahrbahn in Richtung Bad Dürkheim saniert werden. Vorbereitend dafür werden laut Autobahn GmbH am Freitag, Montag und Dienstag Reptilienschutzzäune aufgestellt, weshalb der rechte Fahrstreifen abschnittsweise gesperrt werden muss. Der Verkehr wird dann einspurig geleitet. Die Zäune sollen verhindern, dass Reptilien – vor allem die streng geschützten Zauneidechsen – ins Baufeld laufen und zu Schaden kommen. Außerdem plane man, einen stillgelegten und entsiegelten Autobahnparkplatz westlich der Anschlussstelle Maxdorf zu einem neuen Lebensraum für Zauneidechsen zu machen. Mit eingegrabenen Eimern gefangene Tiere sollen dort ausgesetzt werden und in sogenannten Eidechsenpyramiden ein Zuhause finden.