[Aktualisierung 10.20 Uhr] Nach einem Rangierunfall ist die Zugstrecke zwischen dem Bahnhof Wörth am Rhein (Kreis Germersheim) und Karlsruhe weiter gesperrt. Laut Angaben der Deutschen Bahn werden die Reparaturarbeiten wohl bis zum Wochenende andauern.

Einer Mitteilung der Bundespolizei zufolge hatte sich am Mittwoch gegen 16.30 Uhr ein Rangierunfall ereignet. Dabei war ein Flachwagen entgleist, ein darauf befindlicher Container wurde in die Gleise geschleudert. Ursache war nach jetzigem Stand der Ermittlungen, ein mutmaßliches Fehlverhalten des diensthabenden Weichenwärters. Dieser habe vermutlich zu früh die Weichen umgestellt, so die Bundespolizei.

Hierdurch entstand vor Ort ein erheblicher Schaden am gesamten Gleisoberbau, den Oberleitungen sowie an den Gleisen. Nach aktuellen Schätzungen entstand hierdurch ein Gesamtschaden im hohen sechsstelligen Bereich. Gegen den Weichenwärter wurde ein Strafverfahren aufgrund der Gefährdung des Bahnverkehrs durch eine fahrlässige Handlung eingeleitet. Zwei Waggons eines Güterzugs seien bei einer Rangierfahrt am späten Mittwochnachmittag aus den Schienen gesprungen, hieß es zunächst von der Deutschen Bahn. Von der Sperrung betroffen sei der Regionalverkehr. Ersatzweise würden nun Busse fahren. Auch zwischen dem Wörther Bahnhof und Lauterbourg in Frankreich gebe es derzeit keinen Zugverkehr auf der Strecke.

Techniker seien an der Unfallstelle und würden versuchen, die Waggons mit einem Kran auf die Schienen zu setzen, so der Sprecher am Mittwoch weiter. Danach müsse die Strecke auf Schäden untersucht werden.