Ein 80-Jähriger hat sich am Montag in der Mennonitenstraße erfolgreich gegen Taschendiebe zur Wehr gesetzt. Die flüchteten unerkannt.

Als der Mann in einem Supermarkt am Kühlregal stand, bemerkte er laut Polizei, wie ein Unbekannter nach seinem Geldbeutel griff. Der Senior drehte sich prompt um und entriss dem Dieb das Portemonnaie. Zusammen mit einem Komplizen flüchtete der Verdächtige aus dem Markt. Später erstattete der 80-Jährige Anzeige bei der Polizei. Die Beamten bitten um Hinweise: Wem sind die Verdächtigen am Montag gegen 11.30 Uhr aufgefallen? Der Dieb ist etwa 25 Jahre alt und 1,70 Meter groß. Er ist korpulent und hat kurze, dunkle Haare. Sein Komplize ist etwa 40 bis 50 Jahre alt und 1,85 Meter groß. Im Gegensatz zu dem Dieb ist er auffällig schmal. Er trug einen Schnauzbart. Hinweise an die Polizei: 0631 369 2620.