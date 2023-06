Irgendwie falsch abgebogen ist ein 83 Jahre alter Mann aus Neuhofen am Donnerstagabend in Limburgerhof. Jedenfalls wurde der Polizei in Schifferstadt gegen 19 Uhr ein Auto gemeldet, das ohne Insassen auf einer Sandfläche auf einem Spielplatz in der Bliesstraße stand. Die Beamten ermittelten den 83-Jährigen als Fahrzeughalter. Der Mann gab an, dass er sich verfahren und schließlich auf dem Spielplatz festgefahren habe. Er wollte einen Abschleppdienst verständigen. Auto und Fahrer blieben der Polizei zufolge heil. Sie hat den Vorgang nun an die Bußgeldstelle in Speyer weitergegeben.