Auf dem Parkplatz des Pfalzbaus (Mitte) sind einem Rentner mit dem sogenannten Geldwechseltrick 500 Euro gestohlen worden. Laut Polizei wurde der 72-Jährige am Dienstag um 10.30 Uhr von einem Mann angesprochen, ob er ihm einen Euro wechseln könnte. Der hilfsbereite Senior griff zu seinem Portemonnaie und suchte darin nach Kleingeld. Dabei fasste auch der Unbekannte in den Geldbeutel. Minuten später bemerkte der 72-Jährige, dass ihm Geldscheine im Wert von 500 Euro fehlten. Der Täter war etwa 30 Jahre alt und hat dunkle Haare. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621/963-2773.