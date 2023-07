In Gersheim (Saarpfalz-Kreis) ist am Samstagnachmittag ein Radfahrer ums Leben gekommen. Der Mann aus Blieskastel verlor nach Polizeiangaben aus ungekärter Ursache die Kontrolle über sein Rennrad. Der 62−Jährige kam von der Straße ab und stürzte. Obwohl er einen Helm trug, starb er noch an der Unfallstelle. Dritte seien nicht beteiligt gewesen.