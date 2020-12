Der Ladendetektiv eines Drogeriemarktes am Rathausplatz in Ludwigshafen hat am Freitag gegen 13.25 Uhr beobachtet, wie ein 21-Jähriger mehrere Kosmetikartikel testete. Da der Mann auch verpackte Verkaufsware öffnete wurde er durch den Ladendetektiv angesprochen und auf die Kaufverpflichtung hingewiesen. Daraufhin versetze der Mann dem Ladendetektiv einen Kopfstoß und schlug ihn anschließend mit der Faust ins Gesicht. Mit der Unterstützung mehrerer Kunden konnte der Mann bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Den 21-Jährigen erwartet nun eine Strafanzeige wegen Ladendiebstahls und gefährlicher Körperverletzung. Da der Mann über keinen festen Wohnsitz verfügt wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft eine Sicherheitsleistung einbehalten. Da der Mann ankündigte, direkt wieder ins Geschäft zum Klauen gehen zu wollen, wurde er nach Anordnung durch einen Richter bis zum Ladenschluss in Polizeigewahrsam genommen. Da der Mann keine Mund-Nasen-Bedeckung trug, erwartet in zusätzlich eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.