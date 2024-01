„Remigration“ ist das „Unwort des Jahres“ 2023. Das gab die Jury der sprachkritischen „Unwort“-Aktion am Montag in Marburg bekannt. Wenn Rechtsextremisten den Begriff Remigration verwenden, meinen sie in der Regel, dass eine große Zahl von Menschen ausländischer Herkunft das Land verlassen soll - auch unter Zwang.

Bei der bundesweit viel beachteten Aktion werden seit 1991 nach Auffassung der Fachleute unmenschliche oder unangemessene Begriffe ausgewählt, die gegen das Prinzip der Menschenwürde verstoßen, in irreführender Weise etwas Negatives beschönigen oder diskriminieren. Im vergangenen Jahr wurde der Begriff „Klimaterroristen“ zum Unwort des Jahres gekürt. Mit dem Begriff würden pauschal Menschen diskreditiert, die sich für Klimaschutzmaßnahmen und die Einhaltung des Pariser Klimaabkommens einsetzten, hieß es damals zur Begründung.