Der 1. FC Köln steht vor dem Abstieg aus der Fußball-Bundesliga. Der Tabellen-16. der regulären Saison verlor am Mittwoch das Relegationshinspiel gegen den Zweitligadritten Holstein Kiel mit 0:1 (0:0). Das Rückspiel findet am kommenden Samstag (18.00 Uhr/DAZN) in Kiel statt. Köln muss im Auswärtsspiel treffen, um noch eine Chance auf den Klassenverbleib zu haben. Das einzige Tor des Hinspiels erzielte Kiels Simon Lorenz (59.) in der zweiten Halbzeit.