Das Kohlezeitalter liegt in seinen letzten Zügen. Die Tagebaue im Lausitzer Braunkohlerevier haben die Natur gründlich beschädigt. Was kommt danach? Künstliche Seen. Künstliche Berge. Und ein sehr reeller Berg an Problemen.

Schöne neue Welt

Sei wie die Stechpalme! „Die Stechpalme hat sich immer an die sich verändernden Verhältnisse anpassen können“, sagt Philipp Nellessen an einem sonnigen Brandenburger Septembermorgen, ehe er zur Schaufel greift. Er ist Vorstandsmitglied der Leag, des zweitgrößten deutschen Stromerzeugers nach der RWE. 2019 hatte die Leag einen Marktanteil von 16,2 Prozent, mehr als Vattenfall und Eon zusammen. Allerdings: Der Leag-Strom stammt fast vollständig aus Braunkohle. Ein Geschäftsmodell, das bald keine Grundlage mehr hat.

