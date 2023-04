Die Menschen in Deutschland haben im vergangenen Jahr so wenig Milch getrunken wie seit über 30 Jahren nicht mehr. So wurden 2022 pro Kopf etwa 46,1 Kilogramm Milch konsumiert, 1,9 Prozent weniger als im Vorjahr und zugleich der niedrigste Wert seit Beginn der Aufzeichnungen 1991 (59 Kilogramm), wie die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) nach vorläufigen Zahlen am Freitag mitteilte.

Auch bei anderen Milchprodukten zeige sich das Minus: So sei der jährliche Butterkonsum um 12,6 Prozent auf knapp 5,3 Kilogramm pro Kopf gesunken, der Verzehr von Käse von 25,3 Kilogramm 2021 auf 24,6 im vergangenen Jahr. Lediglich bei eiweißhaltigen Molkereiprodukten, die etwa für Sportlernahrung und Backmischungen benötigt werden, sei der Pro-Kopf-Verbrauch um knapp 4 Prozent auf 610 Gramm gestiegen.

Die Gründe für den Rückgang sieht die BLE nach eigenen Angaben zum einen in gestiegenen Milchpreisen, zum anderen in einem gestiegenen Absatz von pflanzlichen Milchersatzprodukten wie etwa Hafermilch.