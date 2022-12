Das Tankjahr 2022 ist das mit großem Abstand teuerste gewesen. Bei Diesel übertraf es das bisherige Rekordjahr 2012 um rund 47 Cent, wie aus einer Hochrechnung des ADAC für die Deutsche Presse-Agentur hervorgeht. Bei Superbenzin der Sorte E10 sind es rund 27 Cent.

Konkret prognostiziert der Verkehrsclub einen Jahresdurchschnitt von 1,86 Euro bei E10 und 1,95 Euro bei Diesel. Wenige Tage vor Jahresende sind diese Zahlen recht sicher: Selbst ein starker Preissprung von 25 Cent für die verbleibenden Tage könnte maximal einen Cent Unterschied bewirken.

Höchststände im März

Ihre Jahreshöchststände hatten die Kraftstoffpreise im März nach Beginn des Ukraine-Krieges erreicht. Bei E10 waren das 2,203 Euro am 14. Februar und bei Diesel 2,321 Euro am 10. Februar. In den letzten Monaten des Jahres sind die Preise weit unter diese Werte gefallen und lagen zuletzt auch deutlich unter dem Jahresdurchschnitt. E10 näherte sich sogar wieder den Werten vom Jahresanfang. Diesel ist dagegen auch nach dem Rückgang noch weit von seinen alten Normalpreisen entfernt.