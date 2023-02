DNA-Test bestätigt: Ein Luchs hat das Schaf gerissen

Das Schaf, das am Sonntag, 5. Februar, bei Frankenstein gerissen wurde, ist einem Luchs zum Opfer gefallen. Ganz unerwartet war dieses Ergebnis jedoch nicht. Hier geht’s zum Artikel.

Die Seilbahn läuft: Alle Fakten zur Bundesgartenschau-Attraktion

64 Gondeln hängen schon seit etlichen Wochen in luftiger Höhe. Bierfässer und Monteure sind mit der Seilbahn schon befördert worden. Wann aber geht der reguläre Betrieb los? Hier geht’s zum Artikel.

Rekordbeteiligung und Traumwetter bei Rosenmontagszug

Nicht nur Innenminister Ebling hat nach zwei Jahren Corona-Pause „Fastnachts-Sehnsucht“. Weit über eine halbe Millionen Menschen kommen zum Mainzer Rosenmontagszug - bei Kaiserwetter. Hier geht’s zum Artikel.

Echte „Fasenachtskichelcher“ brauchen Schmalz

Vor vielen Jahrzehnten zogen die Kinder an Fastnachtsdienstag in den Dörfern und in der Stadt von Haus zu Haus bis der Sack voll war – voll mit „Fasenachtskichelcher“. Echte „Fasenachtskichelcher“ sind eine fettige, schmalzige Angelegenheit. Die bekannten Berliner sind eigentlich nur ein Abklatsch davon. Doch wie gelingen die süßen Teile am besten? Hier geht’s zum Artikel.

Stärkeres Erdbeben unwahrscheinlich, aber nicht ausgeschlossen

Dass es in der Pfalz, speziell in der Rheinebene, Erdbeben geben kann, weiß jeder, der mehr als ein paar Jahre hier gewohnt hat. Wirklich starke Beben – auch im Nachgang eines stärkeren Bebens irgendwo anders auf der Welt – sind möglich, aber selten, sagt die Wissenschaft. Hier geht’s zum Artikel.

Wenn Mieter in der Kostenfalle sitzen

Auch wenn die Inflationsrate wieder langsam sinkt: Viele Mieter mit Indexvertrag haben längst saftige Mieterhöhungen am Hals. Warum es sich lohnen kann, mit dem Vermieter zu reden, wie Wohnen wieder billiger werden und was Mieter schützen könnte. Hier geht’s zum Artikel.

Zins-Schnäppchen mit Haken

Achtung Schnäppchen-Jäger: Nach Jahren der Null- und Negativzinsen atmen Sparer auf. Seit kurzem erhalten sie bei einigen Direktbanken wieder 2 Prozent oder mehr für eine sichere, täglich verfügbare Geldanlage. Neue Anbieter locken mit Spitzen-Zinsen für das Tagesgeld. Das eröffnet Rendite-Chancen – hat aber etliche Haken. Hier geht’s zum Artikel.

Waldseerin fällt nicht auf Betrug rein

„Hallo Mama, das ist meine neue temporäre Nummer, denn mein Handy ist kaputt.“ Als Marion Wagner diese WhatsApp-Nachricht von einem Absender mit ihr unbekannter Nummer auf ihrem Smartphone gelesen hat, schrillten die Alarmglocken. Hier geht’s zum Artikel.

Verseuchter Rucola: Wie ein Landwirt über das 80.000-Euro-Urteil denkt

Sein Kartoffelspritzmittel ist auf den benachbarten Rucolaacker geweht und hat die Ernte vernichtet: Rund 80.000 Euro Entschädigung muss ein Landwirt einer Kollegin zahlen. Diese Entscheidung des Landgerichts Frankenthal hat die Debatte ums Spritzen neu entfacht. Pflanzenschutz ist gefährlich? „Blödsinn“, sagt Landwirt und Bauernfunktionär Johannes Zehfuß. Er mag das Urteil. Hier geht’s zum Artikel.

Evakuierung am Freitag in Kaiserslautern: Solche Einsätze sind nicht bis ins Detail planbar

Der Kampfmittelräumdienst war Thema im Gottesdienst, die Hochschule besonders schnell geräumt und Bußgelder für hartnäckige Kottenbewohner musste keine verhängt werden: Randerscheinungen aus dem Evakuierungsgebiet wegen der Entschärfung einer Weltkriegsbombe am Freitag – und ein Fazit der Stadtverwaltung. Hier geht’s zum Artikel.