Mikaela Shiffrin hat die legendäre Rekordmarke von 86 Weltcup-Siegen des Schweden Ingemar Stenmark geknackt. Die US-Amerikanerin gewann am Freitag im schwedischen Are den Riesenslalom. Die 27 Jahre alte zweimalige Ski-Olympiasiegerin hatte schon mit dem schnellsten ersten Lauf die Grundlage für den Erfolg gelegt, mit dem sie sich zugleich den Disziplin-Weltcup sicherte. Nach zwei Läufen hatte Shiffrin 0,64 Sekunden Vorsprung auf Federica Brignone aus Italien. Schon an diesem Samstag kann Shiffrin mit einem Sieg im Slalom zur alleinigen Rekordhalterin aufsteigen.