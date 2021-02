Auf dem dritten Platz in der Kür beendete Dressurreiterin Dorothee Schneider aus dem rheinhessischen Framersheim das Fünf-Sterne-Turnier in Doha/Katar. Mit dem 13 Jahre alten Wallach Faustus, der dem Haßlocher Gestüt Fohlenhof gehört, kam die Reitmeisterin auf 81,665 Prozent aller Punkte. Das ist persönliche Bestleistung für den Hannoveraner in einer internationalen Kür. „Faustus hat sich nun ganz viele Leckerlis und ein paar Tage Spaßprogramm verdient“, verkündete Schneider via Facebook. Die 52-Jährige ergänzte: „Faustus war auch heute wieder super konzentriert und hat sich in der Kür toll gezeigt, überhaupt hat er sich über den Winter noch einmal wahnsinnig entwickelt und viel mehr Sicherheit in der Lektionsabfolge bekommen.“

Ein deutsches Podium

Im imposanten Reitsportstadion Al Shaqab gab es ein rein deutsches Podium: Die Kür-Prüfung gewann Jessica von Bredow-Werndl mit ihrer Stute Zaire vor Helen Langehaneberg mit Hengst Damsey, für den es mit seinen 19 Jahren wohl das letzte große Turnier war – der sportliche Ruhestand steht bevor.