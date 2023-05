SEK-Einsatz in Landau: Und plötzlich fallen Schüsse

Ein 44-Jähriger hat am Donnerstagabend die Wollmesheimer Höhe in den Ausnahmezustand versetzt. Der mutmaßlich psychisch kranke Mann schoss im Elternhaus, was einen größeren Einsatz von Polizei- und Rettungskräften auslöste. Das Viertel wurde weiträumig abgesperrt. Ein Krimi mit reichlich Gesprächsstoff auch am Tag danach. Zum Artikel

King Charles' Vorfahren stammen aus Pirmasens

Ohne Pirmasenser Vorfahren kann man nicht mehr König werden in Europa: mit Charles' Amtsantritt stammen wirklich alle heutigen Monarchen vom Pirmasenser Landgrafen ab. Wir erklären die Verwandtschaftsverhältnisse in Großbritannien und anderen europäischen Königshäusern. Zum Artikel

Bombenfund in Karlsruhe: Bahnverkehr in der Pfalz betroffen

In der Nähe des Karlsruher Güterbahnhofs wurde heute Morgen ein Blindgänger gefunden. Wie Stadt und Polizei mitteilen, liegt die Bombe auf Höhe der Zimmerstraße 8 in der Karlsruher Südstadt-Ost. Der unmittelbar angeforderte Kampfmittelbeseitigungsdienst hat die Entschärfung noch für diesen Freitag angesetzt. Zum Artikel

Kevin Kühnert im RHEINPFALZ-Interview: „Die Kommunen müssen gegen die Not anbauen!“

Wohnraum fehlt oder er ist für weniger Betuchte nicht mehr bezahlbar. Über Fehler und den Spielraum der Politik hat RHEINPFALZ-Redakteur Jörg Schmihing mit dem SPD-Generalsekretär über die Wohnungspolitik der Bundesregierung gesprochen. Zum Artikel

Habeck hält an seinem Staatssekretär fest

Bundeswirtschaftsminister Habeck will seinen Staatssekretär Graichen nicht entlassen. Man habe sich den Fall angesehen und jetzt die entsprechenden Konsequenzen daraus gezogen. Zum Artikel

Familie eines ehemaligen Kriegsgefangenen kommt zu Besuch

Ein ganz besonderer Gast ist jetzt zu Besuch bei Elli Neubig in Bockenheim gewesen. Der Sohn eines französischen Kriegsgefangenen kam mit seinen Kindern in den Ort, an dem sein Vater vor 80 Jahren als Zwangsarbeiter eingesetzt war. Es ist die Geschichte einer außergewöhnlichen Verbindung. Gleich zu Beginn des Besuchs flossen Tränen der Verbundenheit. Kam die französische Familie als Fremde in die Pfalz, gingen sie als Freunde auseinander. Zum Artikel

Fahrlachtunnel Mannheim: Eröffnungstermin steht fest

Gute Nachricht für alle Autofahrer in der Region: Der Fahrlachtunnel kann nächste Woche wieder für den Verkehr freigegeben werden. Geöffnet werden beide knapp 500 Meter langen Röhren mit jeweils beiden Spuren für Personen- und Lastkraftwagen. Zum Artikel

Franz zu Ehren: Burgerlebnistage auf Nanstein

Von 5. bis 7. Mai finden in Landstuhl Burgerlebnistage statt. Sie stehen ganz im Zeichen des „letzten Ritters“ Franz von Sickingen, dessen Todestag sich am Erlebnissonntag zum 500. Mal jährt. Parallel zum Spätmittelalter-Event sorgt in der Stadt der Sickingen-Maimarkt für modernen Rummel. Zum Artikel

Kleine Walk-Acts, große Inszenierung: Straßen-Kunst-Fest in Kaiserslautern

Comedy, Feuershow, Zauberei, Jonglage, Musik, Tanz, Akrobatik: Die Straßen von Kaiserslautern verwandeln sich drei Tage lang in eine perfekte Showbühne, auf der sich Künstlerinnen und Künstler aus aller Welt ein Stelldichein geben. Zum Artikel

Apache 207 und Udo Lindenberg mit „Komet“ weiter auf Rekordkurs

Mit ihrem Hit „Komet“ haben es Udo Lindenberg und der Pfälzer Rapper Apache 207 wiederholt an die Spitze der deutschen Single-Charts geschafft. Damit landen der Panikrocker und der Rapper „den am häufigsten auf eins platzierten deutschsprachigen Song seit 33 Jahren. Zum Artikel