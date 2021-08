In einem Firmengebäude in Karlsruhe-Durlach ist am Sonntagabend Reizgas ausgetreten. Mehrere Menschen sollen dadurch leichte Verletzungen erlitten haben. Das bestätigte die Polizei auf Nachfrage. Genauere Angaben zur Herkunft des Gases und zur Anzahl der Verletzten konnte die Polizei nicht machen. Wir berichten weiter.