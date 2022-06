Wegen gefährlicher Körperverletzung an einer kooperativen Gesamtschule in Viernheim (Kreis Bergstraße) ermittelt die Polizei in Südhessen. Noch unbekannte Täter hatten Reizgas gegen 11.30 Uhr im Bereich der Toiletten versprüht. Wie die Polizei mitteilt, klagten 60 Schüler unter anderem über Reizungen der Atemwege. Zwölf Schüler mussten im Krankenhaus behandelt werden. Mehrere Streifenbesatzungen der Polizei, zwölf Rettungswagen, drei Notärzte und zahlreiche Kräfte der Feuerwehr waren im Einsatz.