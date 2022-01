Die Reittherapie in der Speyerer Straße in Herxheim ist nun endgültig Geschichte. Die ehemalige Reithalle des südpfälzischen Vereins Aktionsgemeinschaft Therapeutisches Reiten ist abgerissen worden. Auch nach einem Jahr ohne Therapiestunden hält der Vorsitzende an den Plänen fest, das Angebot im Ort zu retten. Eigentlich sollte am neuen Standort bereits im März vergangenen Jahres gestartet werden. So einfach wie erhofft lief es dann aber nicht.

