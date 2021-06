Die dicke Rauchsäule war kilometerweit sichtbar: Am Freitagabend ist in Tiefenthal eine Reithalle abgebrannt. Um 18.34 Uhr wurde der Einsatzleitzentrale gemeldet, dass ein Gebäude eines landwirtschaftlichen Betriebs im Ebertsheimer Weg in Flammen stehe. 75 Feuerwehrleute aus fünf Orten der Verbandsgemeinde Leiningerland sowie aus Grünstadt rückten in 13 Fahrzeugen an. Sie konnten nicht verhindern, dass die Halle, in der auch viel Stroh gelagert war, vollkommen abbrannte. Menschen und Tiere sind nach Angaben der Polizei nicht verletzt worden. Die Beamten schätzen die Höhe des Schadens auf mehrere Hunderttausend Euro. Warum das Feuer ausbrach, ist unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen vor Ort aufgenommen.