Reiterin Julia Krajewski hat bei den Olympischen Spielen in Tokio Vielseitigkeitsgold gewonnen. Die 32-Jährige aus Warendorf blieb am Montag im abschließenden Springen mit der Stute Amande ohne Abwurf und sicherte Deutschland das vierte Einzelgold in Serie nach Hinrich Romeike 2008 sowie Michael Jung 2012 und 2016.