Ein Motorschaden eines Reisebusses hat am Sonntagabend auf der B10 bei Annweiler ein Verkehrschaos ausgelöst. Der Vorfall ereignete sich gegen 18 Uhr unmittelbar nach dem Barbarossatunnel in Fahrtrichtung Landau, wie die Polizei Landau berichtet.

Die 31-köpfige Reisegruppe aus Südkorea konnte den Bus rechtzeitig verlassen und blieb unverletzt. Der Bus rauchte stark, doch ein tatsächlicher Fahrzeugbrand wurde nicht festgestellt. Auslaufende Betriebsstoffe erforderten umfangreiche Reinigungsarbeiten.

Mehrere Feuerwehren der Verbandsgemeinde Annweiler und die Straßenmeisterei waren im Einsatz. Die Tunnel der B10 mussten vorübergehend gesperrt werden, was in beiden Fahrtrichtungen zu kilometerlangen Staus führte.

Die Reisegruppe wurde während der Organisation eines Ersatzbusses durch den Reiseveranstalter in einer gemeindeeigenen Halle betreut und versorgt. Die Reinigungsarbeiten dauerten am Abend noch an.