Durch die Sperrung der Riedbahn wird die Reise mit dem ICE von der Pfalz und von Mannheim nach Berlin deutlich schwieriger.

Zum vorerst letzten Mal fährt am Montag, 15. Juli, der ICE 932, der eine Direktverbindung von Kaiserslautern, Neustadt und Homburg nach Berlin bietet. Während der fünfmonatigen Sperrung der Riedbahn fährt der Zug nicht. Auch Mannheim verliert in dieser Zeit rund die Hälfte seiner Direkt-ICE nach Berlin. Nähere Informationen zu den Auswirkungen der Riedbahn-Sperrung auf das ICE-Angebot in Mannheim finden Sie hier.